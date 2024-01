Paradosso green in Norvegia | bus elettrici bloccati dal freddo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nei piani delle autorità norvegesi avrebbero dovuto consentire alla città di Oslo di raggiungere l’ambizioso traguardo di emissioni zero su tutto il trasporto pubblico già entro quest’anno. Invece, l’unico obiettivo al momento centrato con l’introduzione della nuova flotta di busè stato paralizzare completamente la capitale norvegese. Non per nulla, il fenomeno in questione è già stato prontamente ribattezzato come “dei busdi Oslo”. E paradossale lo è davvero, a giudicare da come sono andate le cose nella capitale scandinava. Nei giorni scorsi, infatti, Oslo è rimasta incredibilmente immobilizzata, dopo che 130 bussi sonoa causa dell’eccessivo. Si tratta della rinnovata flotta di autobus di Ruter, la società che gestisce i bus ...