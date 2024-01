Paolo Benanti nuovo presidente della commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione

(Di domenica 7 gennaio 2024) Giuliano Amato lascia l’incarico di. Alla guidaperarriva padre. “ProfessorePontificia Università Gregoriana, è l’unico italiano membro del Comitatodelle Nazioni Unite. In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l’incarico”, è il benvenuto del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ale all’editoria,Barachini., 51 anni, presbitero e teologo francescano, è consigliere di Papa Francesco sui temi ...

Padre Benanti sostituisce Giuliano Amato alla presidenza della commissione AI per l’informazione . Lo ha annunciato in una nota il Sottosegretario ... (secoloditalia)

Sarà Padre Paolo Benanti il nuovo presidente della Commissione sull’Intelligenza artificiale per l’Informazione. Il professore della Pontificia ... (open.online)

Senza entrare nel merito di questi attacchi desta perplessità che a sostituirlo sarà, presbitero francescano, teologo, consigliere del papa sui temi dell' Intelligenza Artificiale (AI).Lui, uomo di mondo e uomo di Fede, ingegnere e teologo, studioso rigoroso e persona autoironica, è, frate francescano per il quale Tecnologia e Etica vanno a braccetto come "Pace e bene"...La sfida è colossale, non dilazionabile, con un potenziale sconvolgente. L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla vita quotidiana di tutti è dietro l'angolo e il ...Padre Paolo Benanti, teologo del Terzo ordine di San Francesco, 51 anni, consigliere di Papa Bergoglio sui temi dell'intelligenza artificiale e membro del Comitato sull'Ai dell'Onu, è il nuovo preside ...