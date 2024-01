Paolini-Bucsa stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Adelaide 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Jasmineaffronterà Cristinanel match valido per il primo turno del WTA 500 di, torneo in programma sul cemento australiano. La tennista azzurra torna in campo dopo la United Cup, in cui ha battuto Kerber e ha perso contro Garcia, e lo farà nel prestigioso torneo in scena alla vigilia degli Australian Open. Esordio alla portata per Jasmine, opposta alla lucky loser, sconfitta all’ultimo turno del draw cadetto ma ripescata in virtù di un forfait., che ha vinto l’unico precedente lo scorso anno a Cincinnati, scenderà in campo con i favori del pronostico. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo, tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, ...