Pallanuoto | Sandro Campagna verso Italia-Ungheria | “Squadra di ragazzini bellini da matti | molto forte in futuro”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Giornata di vigilia per l’, che lunedì 8 gennaio (ore 19.00) affronterà l’agli Europei 2024 di. Ultima partita della fase a gironi per il Settebello, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Georgia e Grecia. Gli azzurri hanno nei fatti ipotecato il primo posto nel girone e nei quarti di finale se la vedranno con buona probabilità contro la Serbia. L’incrocio con i magiari non incute particolari timori, perché l’si è presentata a Zagabria con tutte le riserve. Il CT Alesha presentato la partita attrai canali federali: “è sempre una partita affascinante da entrambe le parti. L’è unache a me piace ...

