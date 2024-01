Pallanuoto Maschile | il Lazio conquista il Trofeo delle Regioni 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ostia – E’ stato l’ennesimo successo per il Torneo annuale che si è svolto al Polo Acquatico – Frecciarossa di Ostia Lido. E’ terminato questa sera ile ilha di nuovoto la competizione. La finale è stata combattuta con la Campania che si è poi arresa per 9-15. Di seguito la nota di federnuoto.it La rappresentativa del centro Italia bissa il successo dello scorso anno nel remake della finale con la Campania vincendo 15-9 (parziali 3-2, 2-2, 4-3, 6-2). Partita in bilico per due tempi e mezzo (5-4 a metà gara). Poi i laziali hanno allargato la forbice progressivamente anche grazie a un perentorio 5-0 nell’ultimo parziale. Migliori marcatori nella finale Chianese con 5 reti per la Campania, mentre per ildue quaterne di ...