Pallanuoto femminile | Europei 2024 | risultati 7 gennaio Ungheria sulla strada del Setterosa | primo scontro diretto per Parigi 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si chiude la prima fase a gironi ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, aglidi: i match del terzo ed ultimo turno definiscono le classifiche dei gironi e, di conseguenza, gli incroci del tabellone ad eliminazione diretta. Nella terza giornata della Division I, nel Girone A i Paesi Bassi piegano la Grecia per 15-10, mentre l’liquida la Croazia per 17-2, invece nel Girone B la Francia doppia Israele battuto per 16-8, mentre la Spagna regola l’Italia per 14-8. Nella Division II, nel Girone C la Romania piega la Turchia per 9-7, mentre la Serbia liquida la Repubblica Ceca per 15-4, invece nel Girone D la Gran Bretagna doppia la Germania, sconfitta per 12-6, mentre la Slovacchia liquida la Bulgaria per 23-8....