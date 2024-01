Pallanuoto | Europei femminili 2024 | Setterosa deludente | la Spagna stravince lo scontro per il primo posto

(Di domenica 7 gennaio 2024) Un bruttosi arrende allanella terza e ultima partita del girone B deglidi, in corso di svolgimento ad Eindhoven: alla fine termina 13-8 ed è un match francamente senza storia. L’Italia di Carlo Silipo parte male, prova a raddrizzarla ma viene poi travolta in acqua dalle iberiche, che come le azzurre erano a quota due vittorie su due e così si prendono ile vincono il girone, mentre la nostra nazionale chiude al secondoal Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Per il, a questo punto, c’è lo spauracchio Ungheria ai quarti, un vero spareggio anche per il pass olimpico ancora da conquistare sia per noi che per le magiare. La ...

