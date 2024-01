Pallanuoto | Europei 2024 | risultati 7 gennaio La Serbia vince ancora e fa un altro passo verso la sfida con l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) E’ stata completata in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, la seconda giornata della prima fase a gironi deglidimaschile: è tornata in acqua quest’oggi la Division II, composta dai Gironi C e D, mentre ha osservato un turno di riposo la Division I, nella quale è stata inserita. Nel Girone C, che si sta disputando a Zagabria, Malta ha piegato Israele per 13-11, mentre laha liquidato la Germania per 14-6. Nel Girone D, che si sta giocando a Ragusa, invece, la Romania ha regolato la Slovenia per 13-5, mentre i Paesi Bassi hanno superato la Slovacchia per 17-6. La, con questo successo, ha ipotecato la vetta del Girone C, avvicinandosi ulteriormente all’ottavo di finale contro la Francia che designerà l’avversaria nei quarti di finale ...