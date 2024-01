Pallanuoto | Carlo Silipo | “Italia mai entrata in partita | non mi aspettavo questo approccio Ai quarti con l’Ungheria…”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’è stata sconfitta dalla Serbia con un sonoro 14-8 agli Europei 2024 difemminile. Il Setterosa non è praticamente mai stato incontro la formazione iberica, accumulando quattro reti di distacco nel primo quarto (5-1) e non riuscendo più a rimontare. Risultato davvero sottotono per la nostra Nazionale, che conclude così al secondo posto nel gruppo B alle spalle delle Furie Rosse e si complica il cammino nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Eindhoven (Paesi Bassi). L’dovrà infatti fare i conti con un avversario davvero impegnativo aidi finale, visto che con buona probabilità ci sarà la temibilissima Ungheria (favoritissima nel playoff contro la poco quotata Repubblica Ceca). Nel caso di affermazione odierna, invece, le azzurre avrebbero ...