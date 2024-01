Pallamano femminile | Salerno ed Erice in finale di Supercoppa

(Di domenica 7 gennaio 2024) Jomied AC Life Stylesi contenderanno nella giornata di domani la 17madella storia. La compagine campana e la realtà siciliana si ritrovano dopo il duello per il titolo nostrano dello scorso maggio, sfida oltremodo interessante che premiò la formazione salernitana. ‘La Casa della’ di Chieti ha regalato emozioni nella giornata odierna con due semifinali particolarmente avvincenti. Nella prima,ha piegato per quattro lunghezze Brixen Südtirol (28-24), un risultato già intuibile dopo i primi trenta minuti di gioco. Situazione simile nel secondo duello per ladiha infatti dominato il duello contro Cassa Rurale Pontinia, la partita si è conclusa 27 a 23. Le ...

