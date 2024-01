Pallamano | Erice abbatte Salerno e vince la Supercoppa femminile

(Di domenica 7 gennaio 2024) AC Life Styleladidopo una solida prestazione contro Jomi. La compagine siciliana supera per 29 a 22 la squadra campana, équipe che cede il primato dopo aver dominato la scena negli ultimi tre anni. Il team diretto da Nikola Manojlovic firma il primo successo in, il secondo titolo dopo aver vinto la Coppa Italia. La superiorità mostrata è stata netta all’interno della ‘Casa della’ di Chieti,ha saputo confermare quanto mostrato ieri in semifinale contro Cassa Rurale Pontinia Hanna Storozhuk e Ramona Manojlovic hanno trascinato le future campionesse verso il trionfo, i punti di distanza tra le due équipe sono lievitati. I minuti conclusivi non hanno ...

Ne 'La Casa delladi Chieti' scenderanno in campo domani alle 18.30 per le semifinali Jomi Salerno e Brixen , poi seguite alle 20.30 dae Pontinia . La finalissima è, invece, in ......dtirol nella prima semifinale, seguita dal duello tra AC Life Stylee Cassa Rurale Pontinia. Il calendario comprenderà nove incontri in tre giorni. Ne 'La Casa della' ingresso libero ...Trionfo a Chieti, per le Arpie si tratta del secondo trofeo della loro storia dopo la vittoria nello scorso anno in Coppa Italia ...Dopo la Coppa Italia anche la Supercoppa di pallamano femminile parla siciliano e questo grazie al successo ottenuto a Chieti dall’ AC Handball Erice. La squadra trapanese ha vinto la finale contro il ...