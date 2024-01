Pagelle Udinese-Lazio 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Labatte 2-1 l’al Bluenergy Stadium in occasione della diciannovesima giornata diA. La squadra di Maurizio Sarri sblocca il risultato al 12?. Isaksen guadagna un calcio di punizione dal limite dopo una sbavatura di Kristensen. Ad incaricarsi della battuta è Luca Pellegrini che calcia rasoterra, forte, sul palo di Okoye, battuto. Dopo un avvio intraprendente, i ritmi si abbassano. Lagestisce, l’fatica ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Provedel, che praticamente è uno spettatore non pagante nel primo tempo. L’cresce in avvio di ripresa. Prima è pericolosa con Pereyra. Poi pareggia con un tocco di Walace sulla punizione forte di Lovric. Laperò torna avanti e lo fa con Matias Vecino che si inserisce in area e ...

Okoye 6,5 - Raramente impegnato, gran merito della difesa. Ferreira 7 - Basta dire che è adattato. Perez 7,5 - Zero rischi in difes... (calciomercato)

Udinese-Lazio le pagelle e il tabellino della partita . Sarri atteso alla prova del nove in casa dei bianconeri. La Lazio esordisce in trasferta in ... (sportnews.eu)

I biancocelesti acciuffano la terza vittoria consecutiva, battendo i friulani per 2-1 è tornano a respirare un po’ in classifica riavvicinandosi al ... (notizie)

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Venerdì 5 gennaio 2024 20.45 ...20.45 Sassuolo - Fiorentina Domenica 7 gennaio 2024 12.30 Empoli - Milan 15.00 Torino - Napoli......per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1 - 0 l', ... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le ...SERIE A - In trasferta la squadra di Sarri ha la meglio dell'Udinese per 2-1 nel match valido per la 19ma giornata di Serie A. Terzo successo di fila per la Lazio che sale momentaneamente al sesto ...Udinese-Lazio le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...