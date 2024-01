Pagelle Empoli-Milan 0-3 | Theo Hernandez può far tutto

Empoli-Milan le pagelle e il tabellino della partita . Pioli non può sbagliare: in palio punti fondamentali per la Champions. 19a giornata ad Empoli ... (sportnews.eu)

Empoli -Milan 0-3 Caprile 6: non può nulla sui gol rossoneri. Ebuhei 5,5: bruciato da Leao in occasione del vantaggio rossonero, la su... (calciomercato)

Ledi- Milan Hernandez dalla parte di Pioli. A fine gara ai microfoni di Sky, arriva anche Theo Hernandez uno dei leader di questo Milan che prova a buttarsi alle spalle ...Ledel Milan . I top e flop dell'- Milan: il tabellino del match .- Milan, la chiave tattica della partita. Torna al 4 - 3 - 1 - 2 l'di Andreazzoli . Il tecnico ...Il Milan chiude il girone d’andata con una vittoria per 3 a 0 a Empoli che consolida il terzo posto in classifica e il morale. Il Diavolo parte bene e trova il vantaggio all’11esimo… Leggi ...Empoli-Milan 0-3, punti d’oro in trasferta per il Diavolo che stacca la Fiorentina e va a consolidare il terzo posto. Reti di Loftus-Cheek, Giroud e Traoré ...