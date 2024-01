Padova Tre ventenni tunisini uccisi da un braciere improvvisato

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono stati trovati attorno ad unin un contenitore di alluminio. I tre ragazzi avevano cercato rifugio in una stanza al piano terra dell’ex istituto Configliachi, villa storica in via Guido Reni nel quartiere Arcella di. Da anni disabitata, la struttura è rifugio di cittadini senza fissa dimora. Due delle tre vittime sono state identificate dalla polizia. Si tratta di un tunisino di 24 anni, richiedente protezione internazionale, con precedenti per stupefacenti e immigrazione clandestina, di recente arrestato dalla Squadra mobile, con divieto di dimora a, di un connazionale diciottenne irregolare con precedenti per spaccio e di un terzo soggetto di cui al momento non si conoscono le generalità. Sono state le inalazioni di monossido di carbonio ad uccidere nel sonno i tre giovani ...