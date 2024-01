Padova | tre stranieri uccisi dal monossido di carbonio

8.26, 3 morti per monossido carboniopersone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato, probabilmente per le esalazioni di monossido di carbonio. In una stanza dell'ex Istituto ...Tragedia apersone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato quasi certamente per l'esalazione di monossido di carbonio. All'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi, in via ...Sono in corso accertamenti per identificare le tre vittime, probabilmente di origine magrebina. I cadaveri sono stati scoperti questa notte da una 'volante' della questura di Padova dopo la ...A Padova tre persone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato, quasi certamente uccise dalle esalazioni di monossido di carbonio di un braciere. I corpi sono stati ritrovati all'interno di ...