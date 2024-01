Padova | tre stranieri uccisi dal monossido di carbonio | erano in uno stabile abbandonato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tre persone sono state trovate morte in uno– l’ex istituto Configliachi in via Guido Reni – uccise quasi certamente da un’esalazione didi. All’interno della stanza, infatti, sono stati trovati infatti i residui di un braciere acceso e sui corpi la polizia non ha riscontrato segni di violenza. Sono in corso accertamenti per identificare le tre vittime, probabilmente di origine magrebina. I cadaveri sono stati scoperti questa notte da una “volante” della Questura didopo una segnalazione al 113 da parte di alcuni migranti che bivaccavano nello stesso. Sul posto, oltre alle volanti e alla Squadra Mobile, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Scientifica, personale sanitario e medico ...

Leggi Anche Torino, avvelenato dal monossido di carbonio: operaio morto in casa Leggi Anche Arezzo, 27 intossicati da monossido di carbonio durante una recita della Befana in parrocchia: tra questi 5 ...Si tratta di uomini di probabile origine nordafricana. Avevano trovato rifugio in una struttura abbandonata in periferia ...Dormivano in un giaciglio di fortuna nello stabile abbandonato, potrebbero essere tunisini. Vicino ai corpi un braciere ...