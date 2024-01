Padova | accendono braciere in uno stabile abbandonato | tre morti

Tre uomini sono stati trovati morti, ieri sera, in uno stabile abbandonato nel quartiere Arcella a. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ipotesi è che i tre, probabilmente nordafricani poco più che ventenni, siano morti per intossicazione da monossido di carbonio. A lanciare l'allarme alla ...... al 30% di carico, cioè parziale , il più utilizzato alle nostre latitudini da quando si...nei punti vendita specializzati presenti online e sul territorio di quattro capoluoghi (, Roma,...Dramma a Padova. Tre persone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato molto probabilmente per l’esalazione di monossido di carbonio. Infatti, all’interno di una piccola stanza dell’ex istit ...L'ipotesi è che siano stati intossicati da monossido di carbonio: a fare chiarezza sarà l'autopsia ...