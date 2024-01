Padova | accendono braciere in uno stabile abbandonato | tre morti

(Di domenica 7 gennaio 2024), 7 gen. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati trovati, ieri sera, in unonel quartiere Arcella a. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ipotesi è che i tre, probabilmente nordafricani poco più che ventenni, sianoper intossicazione da monossido di carbonio. A lanciare l'allarme alla polizia sono stati altri nordafricani che erano entrati nelloper cercare riparo e che hanno trovato, in una stanza, i corpi senza vita. Secondo i primi accertamenti sui corpi non c'erano segni di violenza e, visto che sono state trovate anche le rimanenze di una sorta di, è possibile che i tre siamoper esalazione di monossido. A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà comunque ...

... al 30% di carico, cioè parziale , il più utilizzato alle nostre latitudini da quando si...nei punti vendita specializzati presenti online e sul territorio di quattro capoluoghi (, Roma,...... un esempio plastico di questa situazione si può trovare a Milano nella zona Loreto -. "Qui ... in cui alcuni quartieri sie si spengono in determinate ore. Finendo col renderli privi ...L'ipotesi è che siano stati intossicati da monossido di carbonio: a fare chiarezza sarà l'autopsia ...Tre persone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato quasi certamente per l'esalazione di monossido di carbonio. All'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi in via Guido Reni… ...