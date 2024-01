Ospiti Domenica In | Luca Argentero | Paolo Fox e Alberto Urso tra i protagonisti della prima puntata dell’anno

(Di domenica 7 gennaio 2024) Questa7 gennaio, dalle 14:00 su Rai1 e Rai Italia andrò in onda in diretta la diciassettesimastagionale diIn, condotta con maestria da Mara Venier. L’inizio del programma sarà caratterizzato da un talk che ripercorrerà le tappe storiche del Festival di Sanremo, con la partecipazione di alcuni illustri cantanti e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In, puntata del 7 gennaio 2024 Tra glidiIn nella prima puntata dell'anno, l'attore Luca Argentero sarà presente per presentare con entusiasmo la tanto attesa serie ...... Che Tempo che fa tornerà presto con la programmazione abituale prevista in palinsesto in prima serata lasera per tenerci compagnia ancora con i tantiche animano il salotto di Fazio.Il primo ospite sarà Luca Argentero ... spunto per condividere riflessioni sul particolare momento della sua carriera. Appuntamento dunque con Domenica In, oggi 7 gennaio alle 14 su Rai 1.Le anticipazioni della puntata di Da Noi... a Ruota libera di domenica 7 gennaio 2024: ecco chi intervista Francesca Fialdini su Rai 1.