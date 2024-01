Ospiti Domenica In | Luca Argentero e gli altri | le anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 gennaio 2024) Torna il consueto appuntamento con il salotto diIn. Ecco chi sarà ospite in studio da Mara Venier. Lapomeriggio l’appuntamento è solo uno, quello con la “zia” più famosa d’Italia in diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi“. Anche oggi sarà davvero ricco, anzi ricchissimo il parterre diche prenderanno posto davanti alla conduttrice di uno dei programmi di punta del palinsesto Rai. Mara Venier conduceIn (ilcorrieredellacitta.com)Come sempre aIn ci sarà spazio per cinema, cultura e attualità, con tutti i protagonisti del momento. A partire dache tornerà proprio in prima serata su Rai 1 con la terza, imperdibile stagione di Doc nelle tue mani. Chi sono gli...