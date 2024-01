Orrore nella notte di Natale | ragazza picchiata e abusata dall’ex sotto effetto di droghe

Il giallo di Rossella e Alfredo e del loro presunto omicidio-suicidio fallito, diventato ora un'accusa di omicidio volontario per lui, ora in ... (ilgiornale)

Orrore a Praga dove nel pomeriggio di oggi una sparatoria all’Università ha ucciso dieci persone, ferito 9 in modo grave e altri 5-6 in modo meno ... ()

... teme l'uomo, nel senso che ne ha paura, quasi, lo aggredisce, sentendosi minacciata; e vale ... Pensiamo, per parlare solamente della Sacra Scrittura, al profeta Danielefossa dei leoni, ...I resti di più di venti razzi sono ammassati uno sopra l'altro in una sorta di angolo dell'...l'intero suo stabilimento di lavorazione della carne dove preparava ciò che viene vendutosua ...Il 7 gennaio di 80 anni fa uno dei più gravi attacchi dal cielo: provocò un centinaio di morti. Nell’Archivio di Pieve le giornate di paura e morte prima della Liberazione nel luglio 1944.«Non ho contato i colpi: cantavo in nome della donna, in nome della vita». Roya Heshmati (nella foto), 33 anni, descrive così sulla sua pagina facebook gli interminabili minuti in cui sulla sua schien ...