Orrore a Gaza | oltre mille bambini amputati per le bombe israeliane sui civili

"Pazienti feriti sparsi sul pavimento, vengono suturati per terra. Non ci sono abbastanza letti né barelle. Non esiste alcun farmaco antidolorifico" ... (sbircialanotizia)

Dal 7 ottobre, più di mille bambini della Striscia di Gaza hanno perso una o entrambe le gambe in interventi di amputazione spesso senza alcuna anestesia. Vittime dell'offensiva senza fine di un conflitto. Save the Children: 'Dieci al giorno hanno perso le gambe, tanti interventi senza anestesia'. In Cisgiordania una bambina uccisa dai proiettili dei militari. Netanyahu a Hezbollah: 'Guardate la lezione'. (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Più di 10 bambini al giorno, in media, hanno perso una o entrambe le gambe a Gaza dall'inizio del conflitto tre mesi fa. A denunciarlo è Save the Children.