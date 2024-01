Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 gennaio | classifica da Ariete a Pesci | soluzioni importanti per Capricorno

Leone, 7 - 13 gennaio 2024 presto promozione sul lavoro Leone " (dal 23 luglio al 22 agosto) Una vita d'ufficio intensa e stabilità finanziaria. Nessun problema medico ti ...della Bilancia, dal 7 al 13 gennaio 2024 ostacoli nella vita amorosa Bilancia " (dal 23 settembre al 22 ottobre) Non essere troppo emotivo, successo professionale, dal punto di ...Le previsioni dell'Oroscopo di Simon & the stars per la settimana 8-14 gennaio Nuovo appuntamento con Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona ...Il 2024 è arrivato e gli appassionati di stelle non hanno perso l’abitudine di consultare l’oroscopo. Come ogni anno che si apre, è tempo di sperare in mesi migliori, in modo da lasciarsi alle spalle ...