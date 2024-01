Oroscopo dal 7 al 13 gennaio 2024

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 7 gennaio 2024) Buon anno ai lettori di Velvet Gossip! Cosa prevedono le stelle per la seconda settimana del? Qui di seguito l’di Velvet. Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Cosa prevedono le stelle per i dodici segni dello zodiaco? L’Ariete vuole giocare la carta della passione, mentre la Bilancia inizia l’anno con amore e allegria. Non dimentichiamoci del Toro che porta buonumore in famiglia.– velvetgossipL’della settimana Ariete, l’anno comincia bene. Si apre con una ondata di passionalità che riaccende l’eros e il desiderio nella coppia. La fiamma dell’erotismo cancella i rigori dell’inverno. Toro, buonumore in famiglia! Realizzate progetti comuni e risolvete questioni sulla casa. Marte nel vostro segno dal 4 ...