Ora il problema è Hezbollah Conversazione con Dentice a quattro mesi dal 7 ottobre

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il quarto mese dopo il massacro del 7, con cui Hamas ha dato inizio all’escalation di violenza che ha portato all’invasione israeliana della Striscia di Gaza, inizia sotto nubi tetre. Una salva di razzi piovuta su Israele dal nord, dal Libano, dunque per mano di, che arriva mentre il segretario di Stato statunitense Antony Blinken torna a lavorare per “fermare l’escalation” con un tour regionale, le Israeli defense forces che dichiarano “smantellata tutta la rete militare di Hamas nel nord della Striscia” e uno scoop del Washington Post preoccupante: gli Stati Uniti temono che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu possa lanciare una guerra totale controper stabilizzare la propria posizione e salvare la sua carriera politica. Come è stato per ognuno di questidi guerra sin ...

... soprattutto nella prima mezz', fino gol di Pitou, quando la Giana prova invano a schiacciare la ...un tallone debole e lui sarà costretto ad abbandonare la battaglia prima del tempo per un...... in programma fra mezz'al Castellani e valevole per l'ultima giornata del girone d'andata di ...classe 2003 dovrà sottoporsi a degli accertamenti per conoscere la reale entità delall'...Ora c’è un tavolo di concertazione a cui partecipano il ... un intervento in tal senso e da parte di Regione lo auspichiamo». «In quel caso il problema è sorto proprio perché non era stato rispettato ...Ancora quarantottore, poi il Napoli spera di poter chiudere il secondo colpo del suo mercato di riparazione. Per Lazar Samardzic siamo sempre più vicini alla fumata bianca: dopo giorni intensi di lavo ...