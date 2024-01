Opere pubbliche | il Piano del Comune vale quasi 59 milioni Ecco cosa comprende

Il governo argentino del presidente Javier Milei non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non ... (strumentipolitici)

Il governo argentino del presidente Javier Milei non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non ... (strumentipolitici)

Il governo argentino del presidente Javier Milei non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non ... (strumentipolitici)

' E' necessario fare chiarezza, facendo cadere qualsiasi ombra sulle nostre", dice Bori che nell'atto chiede " se ci siano stati in passato contatti tra gli indagati ed esponenti ...Per questo è necessario fare chiarezza, facendo cadere qualsiasi ombra sulle nostre'. Così il consigliere regionale e segretario del Pd, Tommaso Bori, che annuncia anche 'la ...Per la riqualificazione territoriale circa 14 milioni di euro necessari per l’intervento sono finanziati dal PNRR, quindi extra bilancio e, dunque, non pesano sulle tasche dei cittadini ..."Opere si, ma per farne cosa". Questa la domanda che si pone il sindaco Leonardo Raito, riflettendo sulle opere pubbliche che potrebbero servire nel nostro Polesine. “I giorni a cavallo tra dicembre ...