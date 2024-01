Ogni giorno con Maria | 7 gennaio Monaco ha una visione che cambierà la sua vita | e non solo

Il countdown sul r innovo del contratto in Ferrari per Charles Leclerc e Carlos Sainz è iniziato da prima di Natale e ogni giorno potrebbe essere ... (247.libero)

È il 6 gennaio, a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Una religiosa giace nel suo letto morente. Ma sta per accade re qualcosa di ... (lalucedimaria)

... facendo vacillare il senso di obiettività prefigurantedocumentario che si rispetti: il costo ... (e quindi fondata sul consumo di frutta, legumi e verdura in abbondanza) ald'oggi richiede ...L'inclusione, l'apertura, il dialogo con chi è, o meglio, ci sembra, diverso da noi, diventanopiù importanti, necessari per vivere e crescere in un mondo globalizzato, multiculturale e ...Il ricordo di Zaia: «Ci lascia un imprenditore che, inseguendo le sue passioni, grazie a fantasia e intuizione, ha fatto conoscere la qualità del made in ...Giulia Cosentino ha trent’anni e dal 2020 vive nel paese scandinavo. Si era trasferita lì per fare il dottorato in informatica, ma ora che ha quasi completato il percorso lungo quattro anni è motivata ...