Occupano abusivamente casa di una 75enne con figlio invalido

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNuovo caso a Napoli di occupazione abusiva di un alloggio popolare segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. La signora Anna,con un, proprietaria di unapopolare in via Stadera a Poggioreale in quanto erede unica dei genitori che l’avevano acquistata dall’IACP, lo scorso 29 settembre ha fatto rientro dopo un periodo trascorso adella figlia e ha trovato l’immobile occupato da alcuni nuclei familiari stranieri. Dopo diverse denunce a seguito delle quali c’è stato anche l’intervento dei Carabinieri, la signora Anna non è ancora riuscita a rientrare inpropria. “Sono centinaia le occupazioni abusive in atto, ma non esiste ancora un quadro chiaro su cosa avvenga all’interno delle case ...

