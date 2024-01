Nuova grana per la Germania | che cosa sta andando a picco | scatta l' allarme

(Di domenica 7 gennaio 2024) Altri guai in vista per la. Le vendite al dettaglio a novembre sono diminuite del 2,5% rispetto al mese precedente e del 2,4% rispetto a novembre 2022. Si tratta non solo di una flessione maggiore delle previsioni (si stimava una flessione dello 0,1%), ma della più marcata dall'aprile 2022, che segna un'inversione di tendenza dopo la crescita dell'1,1% di ottobre. Confrontare i conti dell'Italia con quelli dellasi può e si deve. Quando l'Istat pubblica i dati sul Belpaese, andare a guardaresuccede più a nord dell'Austria o della Svizzera è un riflesso condizionato. Provincialismo? Forse, ma non va dimenticato che la Repubblica federale resta il nostro primo partner economico. E la funzione è biunivoca: non è solo il nord Italia che va a traino del sud tedesco, ma sono gli stessi Länder tedeschi, Baviera e ...

Altri guai in arrivo per Chiara Ferragni. Dopo il pandoro e le uova di Pasqua, ora è il turno della bambola. La bufera è iniziata con la maxi-multa imposta dall'Antitrust all'influencer.