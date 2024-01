Nona edizione per Cenerentola Principessa per una Notte a Villa Domi a Napoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Laperper una, che è stata svolta con successo lo scorso 4 gennaio 2024 nella splendida cornice di. L’evento, presentato da Maria Monsé, ha visto in giuria Pina Pascarella, il Dottore Franco Floriano, l’Avvocato Claudio Esposito, il Professore Mario Toro, la Dottoressa Olimpia Fratazzi, il Dottor Angelo

Oggi, venerdì 24 novembre, dopo quattro anni di attesa, torna in prima sera ta su Canale 5 “ Ciao Darwin ”, il più divertente e irriverente ... (comingsoon)

Anche quest'anno non è mancato uno dei momenti cult della trasmissione: quello in cui Madre natura scende dalla celebre scalinata dello studio e si ... (247.libero)

I parametri dell'analisi della quarta. L'European Railways Index ha preso in ... Decime classificate, a pari merito, Oslo e Vienna , con 81 punti su un totale di un massimo di 123,Paris ...Sarà lo stadio Zini di Cremona a fare da cornice alla Supercoppa Italiana Femminile. È l'numero 27 del torneo, con fischio d'inizio previsto per domenica 7 gennaio alle 15.15. La ...della...Il Ranch di Valentino Rossi a Tavullia è un consueto luogo di ritrovo per allenamenti dei piloti della Academy, ma anche teatro dell’ormai celebre 100 Km dei Campioni, appuntamento fisso che quest’ann ...Il 12-13 gennaio torna l'appuntamento con la 100km dei Campioni, la tradizionale gara al ranch di Valentino Rossi giunta ormai alla sua nona edizione. Tanti i big, sia del Motomondiale che della Super ...