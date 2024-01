Nino Frassica indagato dopo la scomparsa del suo gatto? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sta facendo molto scalpore l’ultima notizia su, il quale sarebbedalla procura di Spoleto in seguito alle polemiche seguite alla sparizione di Hiro, ildella sua famiglia sparito all’inizio di settembre nella suddetta città. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, il noto comico sarebbe stato denunciato da una coppia che sarebbe stata accusata di essersi appropriata dell’animale domestico. Per tale motivo si parla di presunti reati come diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere.staal comico? In molti ricordano i tantissimi post condivisi dasu Instagram per chiedere aiuto nel ritrovare il suo...