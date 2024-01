Niente politica a Sanremo e poi lo schiaffone a Ferragni | Amadeus non si nasconde

(Di domenica 7 gennaio 2024) La«deve stare lontana da». A parlare chiaro, in un'intervista a Repubblica ad un mese dall'inizio del suo quinto Festival consecutivo, è. «Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera», afferma il conduttore e direttore artistico della kermesse. «Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni», aggiunge, che ha ottenuto garanzie dai vertici aziendali: all'ad Rai Roberto Sergio «ho chiesto solo la stessa identica autonomia e libertà. E lui, un ...

...- spiega la segretaria - abbiamo chiesto alleanze ampie ma coerenti e non imponiamodall'... "pura e concreta": per Meloni l'elogio di Monti. Sinistra in tiltA casa mia non avevo, penso. Quindi è meglio che mi accolgono come a casa loro". Parole che evocano la "questione meridionale", assente da diversi decenni dalle attenzioni della...La politica «deve stare lontana da Sanremo». A parlare chiaro, in un’intervista a Repubblica ad un mese dall’inizio del suo ..."Non esistono soluzioni che non siano espressione delle decisioni degli organismi territoriali, degli iscritti e degli elettori di Modena. La democrazia e la partecipazione non sono ’rischi’ o ’caos’" ...