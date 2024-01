Nicola Di Bari | chi è la moglie Agnese | “Mi fa anche da mamma”

(Di domenica 7 gennaio 2024)Diha sposato laGirardello nel 1967: dalla loro unione sono arrivati quattro figli Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis Il cantautore due volte vincitore del Festival di Sanremo sarà oggi tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In dove interverrà in uno spazio dedicato alla storia della kermesse canora in scena al teatro Ariston. Michele Sommegna, meglio conosciuto comeDi(nome d’arte scelto in onore del santo al quale è devoto) per avviare la carriera nel mondo musicale abbandona la Puglia per spostarsi a MIlano in cerca di fortuna. Proprio nel corso di questi viaggi arriva l’incontro che stravolge la sua vita, come lo stesso artista ha raccontato ospite ad “Oggi è un altro giorno”: “L’ho conosciuta per caso. Stavo andando a Milano nel ...

... 40 anni dopo esce il video di 'Vita spericolata' Vasco Rossi occupa San Siro per un mese San Siro si trasformerà in 'Vascoland' per circa un mese, dal 7 al 20 giugno, così come il Sandi...Il riferimento è alla seconda giornata del campionato 1991 - 92, partita giocata al Sandi. In quell'occasione vinsero i bianconeri con un gol dell'attaccante palermitano su cross di ...Vasco Rossi occupa San Siro per un mese San Siro si trasformerà in "Vascoland" per circa un mese, dal 7 al 20 giugno, così come il San Nicola di Bari sarà occupato per una residency di oltre una sett ...Ad arricchire la discussione nel salotto di Mara Venier, personalità come Donatella Rettore, Marina Occhiena, Bobby Solo, Nicola Di Bari, Marino Bartoletti e i Cugini di Campagna. Poi sarò il momento ...