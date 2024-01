Nel Casertano lanciate pietre contro bus | danni ma nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn autobus di Air Campania in servizio nelsulla tratta Aversa – Mondragone è stato centrato da alcune grosseda ignoti mentre transitava in viale Europa nel comune di Aversa. Diversi iriportati dall’automezzo con la frantumazione di due vetri laterali ma, per fortuna, l’autista e i passeggeri sono rimasti incolumi. Secondo il Coordinamento provinciale del sindacato Usb LP, che ha denunciato l’episodio, questo è solo l’ultimo di una serie di episodi simili accaduti già il 2 novembre e il 4 dicembre scorsi. Gli episodi sono stati segnalati da alcuni autisti della compagnia al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Quello che accade sulla linea Aversa – Mondragone è sconcertante – ha commentato Borrelli – con bus utilizzati per il tiro al bersaglio da teppisti ...