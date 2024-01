Nascita del Tricolore | oggi 227° anniversario

(Di domenica 7 gennaio 2024) I messaggi di Mattarella e Melonisi celebra ildelladel. Per Mattarella, "nelsi riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell'impegno di rendere vivi i valori della Costituzione". Per Meloni "onorare la bandiera italiana vuol dire conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici".

4 gennaio 1912 : il Guerin Sportivo compie 112 anni Il 4 gennaio del 1912 è una data fondamentale per il rapporto tra i media e lo sport: nasce il ... (glieroidelcalcio)

Nel dicembre 1948, un gruppo di importanti ebrei statunitensi, tra cui Albert Einstein e Hannah Arendt, scrisse una lettera al New York Times per ... (ilgiornaleditalia)

Per noi italiani è difficile capire che cosa è stato davvero il Romanticismo . Basti dire che i due poeti che a scuola ci insegnano a pensare come la ... (ilfoglio)

In un 2024 probabilmente caratterizzato da una crescita economica moderata, la performance dei titoli Quality dovrebbe essere superiore alla media. ... (quifinanza)

... nella ricorrenza nazionaleTricolore, all'Auditorium San Carlo è stato presentato il logo vincitoreconcorso indetto dal Comune di Albenga per festeggiare i 920 anni dalla. Sotto il ...Un risultato importante per l'azzurra nella stagioneritorno alle gare dopo la maternità e lapiccolo Tommaso. A trionfare è la 24enne olandese Marijke Groenewoud in 8:08.51, mentre ...La ragazza di 26 anni trovata impiccata ieri al balcone della sua casa a Casarano (Lecce), Roberta Bertacchi, la sera prima di essere rinvenuta senza vita avrebbe litigato col fidanzato. Lo apprende..Un simbolo che "unisce il Paese", una bandiera che "incarna le nostre radici". E nella quale si identificano "gli ideali di libertà, democrazia, ...