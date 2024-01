Napoli | Varriale | “ADL può salvare la stagione in un solo modo”

(Di domenica 7 gennaio 2024)critica ildopo il k.o. col Torino, perlaDe Laurentiis deve prendere un Ds top e un grande allenatore Duro commento di Enricodopo il ko per 3-0 delcontro il Torino: “C’è da giocare ancora un girone di ritorno, la Supercoppa e un ottavo di Champions. Con quali prospettive? Nessuna, da quello che si è visto a Torino“. Secondo il giornalista, il mercato potrebbe dare qualcosa ma i nuovi acquisti non hanno la bacchetta magica. L’unicoper ADL dilaè un doppio colpo: “Dopo i tanti errori potrebbe fare all-in con un nuovo Ds (Petrachi?) e il tecnico del futuro (Conte?). Non traghettatori ma gli uomini con cui cominciare da subito la ...

Polemiche di Varriale per l’arbitraggio di Marcenaro in Napoli-Cagliari : “Ha permesso ai difensori di picchiare”. Il Napoli trova la prima vittoria ... (napolipiu)

Il collega della Rai, Enrico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieQuesto il tweet del giornalista RAI, Enriconel corso di Torino -CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...02.01 20:00 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, stretta finale per Samardzic, obiettivo Dragusin, ipotesi Demiral, tentativo per Milenkovic, il Tottenham apre al prestito di Hojbjerg, piace ...TORINO - Torino-Napoli, è durata solo cinque minuti la partita di Pasquale Mazzocchi. Il terzino del Napoli è stato espulso al 50esimo minuto del match per brutto fallo su Lazaro e salterà la sfida co ...