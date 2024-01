Napoli-Udinese | colpo di mercato | Samardzic pronto a sostituire Zielinski

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 gennaio 2024), accordo a 25 milioni per: il giovane talento serbo. Tutti i dettagli dell’operazione. L’edizione odierna del quotidiano TuttoSport rivela undiimminente per il: Lazarè sempre più vicino a vestire la maglia azzurra in sostituzione di. La trattativa, secondo diverse fonti di, è ormai (quasi) conclusa, con il presidente del, Aurelio De Laurentiis, che ha intensificato gli sforzi per garantire l’arrivo del giovane centrocampista serbo. L’accelerazione è stata favorita dalla partenza di Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa, aprendo la strada per la chiusura ...