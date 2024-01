Napoli su Barak | idea scambio con la Fiorentina

33 punti e 4º posto in classifica sopra a squadre come Roma, Lazio,e Atalanta, sopra ... così come è stato povero l'apporto di. Inoltre, stiamo giocando con un solo terzino destro. ...Calciomercato- Spunta anche Antonín Barák per il centrocampo partenopeo, lo rivela Il Mattino oggi in edicola. Mercato, proposto scambio alla Fiorentina Secondo quanto si legge, la Viola avrebbe chiesto il centrocampista ex Verona alla società toscana offrendo in cambio Diego Demme . "Difficile, ma si lavora su ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di rinforzare la squadra in questo mercato di gennaio. Molte sono le trattative in corso, ...Scopri le mosse di Mazzarri nel calciomercato del Napoli: Soumaré, Barak e altre strategie per rinforzare i campioni d'Italia.