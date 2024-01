Napoli | silenzio stampa e probabile ritiro

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilal tracollo, l’ennesimo, in quel di Torino sponda granata. Gli azzurri capitolano senza appello per 3-0. L’ambiente partenopeo è incandescente e nel marasma totale. La società sceglie il: davanti ai microfoni nè Mazzarri, nè Frustalupi. Nessun tesserato insomma. Parla invece il ds Meluso. Sembra che, subito dopo il match, ci sia stato un lungo e duro confronto tra Mazzarri e la squadra. I calciatori infatti hanno tardato l’uscita dagli spogliatoi. Il momento, o, meglio, il periodo è davvero delicato. Sprecata un’occasione d’oro per riavvicinarsi alla zona Champions, ilsi ritrova al nono posto. La Lazio, vincendo, ha scavalcato gli azzurri in classifica. Il Torino stesso è solo ad un punto. Sabato delicatissimo il derby contro la Salernitana. Voci suldel ...