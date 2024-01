Napoli-Samardzic | accordo con l’Udinese sempre più vicino

Secondo la redazione di Sport Mediaset, il Napoli sta per chiude re la trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic , centrocampista classe 2002 di ... (ilnapolista)

è il rimpiazzo di Elmas, finito al Lipsia. Soumaré sarebbe un mediano, un centrocampista ...e Leicester stanno trattando il trasferimento per un giocatore che è in prestito al Siviglia.... in un week - end che sa (ancora) di niente, Radu Dragusin rimane ancora a galleggiare a metà strada, standosene a Genova, guardando un po' a nord, alla Londra del Tottenham, e un po' a Sud, aNiccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si esprime così sul mercato del Napoli.a Napoli. È un braccio di ferro all’ultimo centesimo o, chi può dirlo al penultimo pound: ma Dragusin, il difensore del momento, viene tirato per la maglietta un po’ di qua e un po’ di là, ...