Napoli – Salernitana | non solo Mazzocchi | un altro calciatore salta il match!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024), la partita perde unpossibile protagonista oltre all’ex granata Pasquale: di chi si tratta La squadra di Walter Mazzarri continua a deludere in campionato. Dopo gli stop contro Roma e Monza è arrivata una pesante sconfitta contro il Torino, fuori casa, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un risultato pesante che ben fotografa il momento attuale della squadra. I campioni d’Italia in carica non hanno praticamente mai creato occasioni da gol importanti, a parte un lampo di Di Lorenzo che Raspadori ha sprecato tirando addosso a Milinkovic-Savic. A nulla è servito il cambio modulo dell’allenatore toscano, che ha provato a buttare dentroe giocare a tre in difesa. Ed è proprio l’entrata dell’exla sliding doors della partita. Appena ...