Napoli | pericolo doppio | concorrenza per Samardzic e Dragusin

Il Napoli ieri ha vinto contro il Cagliari 2-1, vittoria che mancava in casa in campionato dal 27 settembre nel match contro l’Udinese. A risolverla ... (ilnapolista)

Non accenna a diminuire il momento negativo in casa Napoli , dove il dato sui due azzurri inquieta e non poco mister Walter Mazzarri . Roma- Napoli si ... (spazionapoli)

È ricoverata all’ospedale del Mare, in gravi condizioni e in pericolo di vita , una donna di 51 anni, residente nel quartiere Ponticelli, periferia ... (teleclubitalia)

... in un week - end che sa (ancora) di niente, Radu Dragusin rimane ancora a galleggiare a metà strada, standosene a Genova, guardando un po' a nord, alla Londra del Tottenham, e un po' a Sud, a...00 B 309933 Faenza RA 20.000,00 I 333812 Santa Maria Capua Vetere CE 20.000,00 A 442210NA ... integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire 'a rischio e' del possessore) all'...a Napoli. È un braccio di ferro all’ultimo centesimo o, chi può dirlo al penultimo pound: ma Dragusin, il difensore del momento, viene tirato per la maglietta un po’ di qua e un po’ di là, ...Il mercato resta una priorità, con sfide difficili: De Laurentiis non molla. Gli azzurri possono giocarsi le carte Zanoli e Ostigard ...