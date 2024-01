Napoli | parcheggiatore abusivo in carcere da 20 mesi per un' estorsione di 4 euro

Leggi Anche, scopertoabusivo 'seriale' con il reddito di cittadinanza: deve restituire 7mila euro all'Inps Leggi Anche, il 40% delle strade in mano ai parcheggiatori ...Segnalato alla procura dei minorenni dianche un 17enne napoletano che, con violenza ha ... Non è mancato ilabusivo. Denunciato un 48enne recidivo. 21 le sanzioni al codice della ..."Da 20 mesi Kelvin Egubor, nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora, è in carcere a Poggioreale per presunta estorsione, per aver chiesto due volte alla stessa persona di consegnargli due euro per ...Nottata movimentata e intensa per i carabinieri della compagnia Napoli centro tra pistole e ordigni. I militari, poco prima della mezzanotte ...