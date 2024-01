Napoli | incendio in un garage in piazza Carità | trovato il cadavere di un uomo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unè divampato nella notte danneggiando unin, a, e provocando il decesso di un clochard. L’, un 66enne di nazionalità italiana, è morto per asfissia. Utilizzava uno stanzino del box auto come rifiuto notturno per ripararsi dal freddo e dalle intemperie.in unin: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Un senza fissa dimora di 67 anni è morto nell'incendio sviluppatosi all'interno di un parcheggio in piazza Carità, nel centro di Napoli. La Polizia, intervenuta sul posto poco dopo le 4 di questa mattina, ha trovato il corpo dopo lo spegnimento delle fiamme. I rilievi di Vigili del Fuoco e Polizia hanno consentito di accertare che l'incendio si è sviluppato da alcune apparecchiature automatiche all'ingresso del garage. L'uomo si era riparato dal freddo in uno stanzino, ad ucciderlo il fumo sviluppato dal rogo.