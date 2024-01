Napoli in difficoltà | nel possibile ritiro ci potrebbe essere la presenza di Edo De Laurentiis

Leggi su dailynews24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Contro il Torino è arrivata l’ennesima sconfitta per la SSC. Nelle ultime quattro partite sono zero i gol messi a segno dalla squadra, con il ds Meluso che, al termine della partita, ha annunciato la possibilità che la squadra vada subito in. “Abbiamo fatto una piccola riunione col mister e poi abbiamo parlato L'articolo