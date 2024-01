Napoli | In arrivo la fumata bianca per Politano

Leggi su dailynews24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Matteo, attaccante classe 1993, è riuscito nel corso della scorsa stagione a ritagliarsi il proprio spazio all’interno della rosa azzurra rendendosi decisivo sia in Serie A che in campo internazionale. Non a caso, è entrato nel mirino di diverse squadre sia in Italia che in Europa. Dall’estero, in particolare, è forte l’interesse dell’Arabia Saudita L'articolo