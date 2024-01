Napoli | il tecnico Walter Mazzarri già a rischio esonero?

Tuttosport – Palladino per due: Napoli e Torino in corsa per il tecnico L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione ... (forzazzurri)

Ilresta a quota 28 puntiDal 2007, anno del ritorno in A, la squadra partenopea ha fatto ... Il primo tempo è più fisico che. Tanti duelli conclusi senza un vincitore chiaro, ma di fatto ...Ilaffonda e inevitabilmente Mazzarri finisce nel mirino della critica. Impossibile difendere ildegli azzurriE' un disastro ildi Walter Mazzarri. Gli azzurri perdono ancora e lo fanno davvero in maniera pesante: Di Lorenzo e compagni sono stati sconfitti a Torino con un netto 3 a ...(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata – che si impongono… Leggi ...Torino, 7 Gennaio – Pomeriggio da incubo per il Napoli sconfitto senza appelli per 3-0 dal Torino. Una figuraccia per gli azzurri che avevano in panchina Frustalupi a sostituire il tecnico, Mazzarri, ...