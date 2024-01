Napoli | il pericolo Serie B non esiste | mancano sei punti alla salvezza

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ci si appiglia anchestatistica: è mai successo che la squadra vincitrice dello scudetto l’anno successivo retroceda inB non per ragioni extrasportive? Crediamo di noi. È il motivo per cui, assecondando il segreto di Pollyanna, e cioè riuscire a trovare sempre del positivo nella realtà, ecco che ilin questa domenica di gennaio si ritrova col suo real tesoretto; i quattordicidi vantaggio sul Verona terzultimo. La vita è sempre una questione di prospettive. Ci si può arrabbiare o intristire per i ventidi ritardo rispetto all’Inter campione d’inverno. Ci si può attardare ad analizzare i risultati ottenuti da Mazzarri dal suo arrivo sulla panchina del(altra geniale decisione di Aurelio De Laurentiis), settein sette partite ...

Non accenna a diminuire il momento negativo in casa Napoli , dove il dato sui due azzurri inquieta e non poco mister Walter Mazzarri . Roma- Napoli si ... (spazionapoli)

... la Serie B non è unDb Milano 30/06/2022 - assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: logo serie B, ilSerie B non esiste: mancano ...Rodriguez 6 Dalle sue parte arriva qualche, ma non paga pegno. Bellanova 6.5 Al cospetto dei suoi diretti avversari corre il doppio. Ricci 6.5 Aggiunge alla sua qualità anche dinamismo e ...La prima volta in maglia Napoli, però, per Mazzocchi dura appena 4 minuti: il neo esterno azzurro, in occasione di una chiusura difensiva sul suo lato, gioca in modo pericoloso e con il piede a ...Sintesi ampia e dettagliata della partita disputata da Torino e Napoli che si è conclusa con il risultato di 3-0.