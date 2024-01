Napoli | il ds Meluso | “Scusa ai tifosi | valutiamo se andare in ritiro”

Leggi su notizie

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il dirigente ha parlato a Dazn dopo il crollo contro il Torino: “Questo è un richiamo alle responsabilità dei giocatori. Non possiamoavanti così, ma le tante assenze non hanno aiutato” Crollo totale. Ilsi è accartocciato su se stesso: dallo Scudetto agli inferi, dopo il ko di oggi in casa del Torino (3-0) è nono in classifica. A fine partita ha parlato Mauro, diventato ds in estate: “Cos’è successo negli spogliatoi? Abbiamo aspettato il mister che scendesse dalla tribuna, dovevamo avere l’ok per la squalifica. C’è stata prima una piccola riunione con lui, poi abbiamo parlato con la squadra. Il contenuto deve rimanere tra noi. Però ci scusiamo con la nostra gente, erano in tanti qui a Torino, però parlo anche per quelli che hanno seguito da casa”. Mauroha commentato il crollo di Torino ...