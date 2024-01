Napoli | il ds Meluso | “Chiediamo scusa ai nostri tifosi”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci scusiamo tanto con i, la squadra è irriconoscibile. Stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare i ragazzi e cercare di ritornare alla normalità. Le tante assenze non sono una giustificazione, ma sicuramente hanno condizionato la prestazione di oggi”. Così, ai microfoni di Dazn il ds del, Mauro, commenta la sconfitta dei partenopei a Torino. “Possibile un ritiro? Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo il da farsi“, ha aggiunto ribadendo poi la fiducia a Mazzarri: “L’allenatore gode della massima fiducia da parte mia, della società e della squadra. Nessuna riflessione in merito”. “Che ci sia una situazione non simile a quella dello scorso anno da un punto delle prestazioni è sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto – Chi gioca nel, deve ...

Il Napoli cavalacante e senza rivali della scorsa stagione non c’è più. Non è rimasto niente, con la sconfitta di Torino contro Juric che fa ... (sportface)

su Mazzarri Mazzarri a rischio esonero Il ds delha risposto così: "L'allenatore gode della massima fiducia, non ci sono riflessioni in merito". : " Che ci sia una situazione diversa ...Bocche cucite nel post partita tra i campioni d'Italia: a metterci la faccia è il ds Mauroasfaltato dal Torino, scatta il silenzio stampa: parla solo. Caos, ipotesi ...'Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo se andare in ritiro'.TORINO (ITALPRESS) - 'Da qui in avanti faremo delle valutazioni per ...Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dai campioni d’Italia contro il Torino. Di seguito le sue parole. MOMENTO DIFFICILE – «Abbiamo ...